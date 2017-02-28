Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 28 февраля. По данным Гидрометцентра Удмуртии в последний день календарной температура воздуха в регионе будет от -1 до -6 градусов Цельсия. Чтобы утро было не только теплым, но и интересным, мы сделали обзор материалов, которые предлагают своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики.

Журналисты информационного агентства Udm-info составили на основе данных аналитического агентства «Автостат» топ-10 самых популярных у покупателей марок автомобилей по итогам 2016 года. На первом месте, с большим отрывом от конкурентов, оказалась Lada. На первичном рынке продажи отечественных легковушек выросли на 16,8% (6500), на вторничном – на 9,3% (18 930). «Серебро» досталось французскому «Рено». В прошлом году в Удмуртии продали 1780 новых автомобилей этой фирмы. На третьем месте оказалась «Киа» с результатом в 1490 авто. Далее, среди новых машин, по убывающей идут: «Хундай», «Фольксваген», «Шевроле», «Тойота», «Ниссан», «Датсун» и «Шкода». При этом, больше половины покупок новых отечественных и импортных легковушек совершается в кредит.

Тройка лидеров на рынке подержанных автомобилей выглядит следующим образом: «Лада», «Шевроле» и «Рено».

Здание главного корпуса оружейного завода в Ижевске не попало в заявочную кампанию на участие в федеральной целевой программе «Культура России» на 2018 год, которая предусматривает выделение средств на ремонт памятников культуры. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Удмуртия». Журналисты канала выяснили, есть ли вообще шансы отреставрировать один из главных символов столицы республики, при том, что по самым скромных подсчетам на эту работу нужны несколько миллиардов рублей.

Репортеры «Комсомольской правды» в Ижевске выяснили, откуда попадает замороженная рыба на импровизированные уличные прилавки города. По словам продавцов, свой товар они ловят на реках Кама и Белая в Башкирии и Удмуртии. Улов обновляется два раза в неделю. При этом торговцы уверяют, что все документы, подтверждающие качество продукции, у них есть.

Специалисты республиканского управления ветеринарии оптимизм рыбаков по поводу продукции, которой они торгуют, не разделяют. В середине февраля в Октябрьском районе Ижевска прошел рейд, после которого ветеринары заставили торговцев уничтожить их товар.

«Замороженную речную рыбу продавали без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали качество продукции. Рыба не имела маркировку, не было и информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения, а также производителе продукции. В связи с чем речная замороженная рыба в количестве 193,5 кг признана некачественной и опасной», - рассказали в главном управлении ветеринарии по Удмуртии.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, udm-info.ru, izh.kp.ru.