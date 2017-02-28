Пос. Загорянский. Подмосковье. Известный российский актер Николай Караченцов попал в автомобильную аварию в районе подмосковного поселка Загорянский. Об этом сообщает Газета.

За рулем Toyota Highlander, в которой находился актер, была его супруга Людмила Поргина. По предварительным данным, перед внедорожником ехала «ГАЗель», которая притормозила у перекрестка. Водитель Toyota Highlander решила объехать ее, но «ГАЗель» начала поворачивать влево, отчего машины столкнулись, и внедорожник перевернулся.

Первые кадры с места ДТП, в которое попал Караченцов

Кроме 72-летнего Николая Караченцова и Людмилы Поргиной, в машине находились их родственница и сиделка. Артиста госпитализировали в московскую бльницу с сотрясением головного мозга.

По информации издания, Николай Караченцов попал в аварию спустя ровно 10 лет после предыдущей и 12 – после страшного ДТП, в результате которого ему пришлось покинуть сцену.

28 февраля 2005 года, попав в серьезное ДТП, звезда советского кино и театра получил перелом кости свода черепа, черепно-мозговую травму, внутреннюю черепную гематому, тупую травму живота. Любимец миллионов три недели пролежал в коме, перенес несколько операций, в том числе на мозге. Николай Караченцов выжил, но восстановительный период занял несколько лет, и на сцену актер так и не смог вернуться.