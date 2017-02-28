Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Удмуртии Кристина Егорова в составе сборной выиграла эстафету на первенстве мира среди юниоров. Как сообщает Союз биатлонистов России, национальная команда России опередила норвежек на 18,3 секунды.

Отметим, что трио девушек повторило прошлогодний успех.

«Как и у юношей, основная борьба до последнего огневого рубежа шла между командами России и Норвегии, хотя фаворитками перед стартом считались итальянки», - говорится в сообщении спортивной организации.

Эстафета была просто я так рада

В роли забойщицы на первом этапе выступила тюменка Екатерина Санникова. Затем эстафету подхватила уроженка Павловского Посада Анастасия Гореева, показавшая отличную скорость на лыжне. Судьбу гонки решила безупречная стрельба «стоя» серебряного призёра в индивидуальной гонке Кристины Егоровой из Удмуртии, которая затем убежала от норвежской соперницы на последнем круге.

Бронз завоевали итальянки.

«У нас очень сильная команда, и мы рассчитывали побороться за первое место сегодня даже после штрафного круга. Я пришла на последний рубеж абсолютно хладнокровной и старалась ни о чём не думать, а только концентрироваться на своей стрельбе, не глядя на соперницу. На последнем круге она поначалу попыталась меня нагнать, но постепенно я поняла, что сохраню лидерство. В эстафете многое решает стрельба, поэтому мы ожидали сюрприза от любых соперниц. Поэтому тренеры советовали работать в своём ритме и ничего не выдумывать», - сказала Егорова после победной гонки.