Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска рассказали о борьбе со снегом, который засыпал город и уже несколько раз падал на головы прохожим. С журналистами пообщался начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Чернышев.

По его словам, работу с управляющими компаниями провели еще в начале года. Однако, не все организации справляются с «навалившимся» объемом работы.

«Вынесено более 200 протоколов, наказания уже составили свыше миллиона. В отношении четырех управляющих организаций возбуждено административное производство по нарушению лицензионных требований, это порядка 250 тысяч (штрафа)», - отметил Чернышев.

Однако он подчеркнул, что одними проверками сложившуюся ситуацию не решить. Начальник управления считает, что бдительными стоит быть самим горожанам. Не стоит ходить по тропкам, кроме того, по словам Чернышева, обязательно нужно обращать внимание на то, что «над головой». О нависающих над тротуарами сосульками и снежных глыбах можно сообщить в управляющую компанию или в городскую диспетчерскую по телефону 072.

Пожаловался представитель городских властей и на то, что горожане сами создают опасные ситуации. Так, чаще всего снег падает на голову горожанам с крыш частных домов.

«Появилась у нас новая проблема – это балконы и лоджии, где жители самостоятельно устраивают козырьки. Часть несчастных случаев произошла по причине этих самостоятельно устроенных козырьков. В настоящее время в отношении одного собственника будет проводиться проверка. На Молодежной, 10, был изменен конструктив, надстроен козырек, который выходит на тротуар. В связи с этим пострадала женщина, к счастью, пострадала несерьезно. Но в любом случае в отношении данного собственника будут проведены мероприятия», - отметил Чернышев.

Он добавил, что пока погодные условия не позволяют расслабиться.

Ситуация со снегом в Ижевске