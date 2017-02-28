Вашингтон. США. Сенат США утвердил Уилбура Росса на посту министра торговли. Об этом сообщает Интерфакс.

«Королю банкротства» 79 лет, в 2016 году журнал Forbes включил его в список миллиардеров мира и оценил состояние Уилбура Росса в 2,9 млрд долларов.

Нынешний министра торговли США прославился покупкой, реструктуризацией и перепродажей за большие деньги разоренных компаний в сталелитейной, угольной и текстильной промышленности, в сфере телекоммуникаций и иностранных инвестиций.

Уилбур Росс являлся советником мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в вопросах приватизации, а также консультировал администрацию президента США Билла Клинтона в проблемах российско-американской торговли. Бизнесмен участвовал в выработке экономической программы в предвыборной кампании Дональда Трампа.