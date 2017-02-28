Москва. Адвокаты экс-сенатора от Белгородской области Сергея Попелюхова, которого осудили на 7 лет колонии общего режима за хищение более 1 млрд рублей при строительстве завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, собираются обжаловать приговор. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обжаловать будем. Судья написала 350 листов за полтора дня, он (приговор – прим.ред.) подлежит отмене», - сказал адвокат фигуранта Владимир Аверин.

Он уточнил, что проведенная экспертиза подтверждает невиновность Попельнюхова.

Напомним, о хищении средств стало известно 18 июля. В мошенничестве заподозрили бывшего сенатора Белгородской области Сергея Попельнюхова. По версии следствия, средства, выделенные на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103, он похитил в составе организованной группы с февраля 2010 по июнь 2011.

В отношении сенатора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Позже экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, которого обвиняют в хищении 1 млрд рублей при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, заявил о своей невиновности. Он сказал, что предприятия в стране стоят и готовы на 70%.

«Я не признаю вину, преступления не было, заводы практически построены. На 70% готовы. Они стоят в Венесуэле», - сказал в Попельнюхов.

В марте 2016 года стало известно, что бывший директор ОАО «Концерн» «Ижмаш» Виталий Шурыгин стал фигурантом дела о крупных хищениях при строительстве завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле.

В рамках соглашения с венесуэльской стороной «Концерн «Ижмаш» должен был поставить оборудование для автоматного завода в городе Маракай, который собирались запустить в 2012 году, но его стройка не закончена до сих пор. Сейчас Шурыгин отбывает срок по делу о мошенничестве на Сарапульском радиозаводе. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.