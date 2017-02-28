Ставропольский край. Житель Ставрополья, которому отключили электричество за долги по оплате коммунальных услуг, сломал электроподстанцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как признался сам должник в отделении полиции, таким образом он отомстил коммунальщикам за отключение.

В результате из-за поломки подстанции без электроэнергии остались два поселка, а мужчине грозит до трех лет тюремного заключения по части 1 статьи 215 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).