Сицилия. Италия. На острове Сицилия проснулся крупнейший действующий в Европе вулкан Этна. Как сообщает МИР24, из его жерла извергаются вулканические лава и бомбы, которые взрываются у подножия.

Фонтаны лавы и небольшие взрывы наблюдают не только жители Катании, которая располагается прямо у вулкана, но и из более удаленных населенных пунктов.

Специалисты считают, что нынешнее пробуждение Этны не несет в себе опасности ни для населения острова, ни для городов. Аэропорты и социальные учреждения Катании работают в штатном режиме.