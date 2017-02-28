Ижевск. Удмуртия. Житель Завьяловского района, который в октябре 2016 года кирпичом убил своего знакомого, отрезал ему кисти рук, а тело выкинул в Иж, получил восемь лет колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 41-летнему мужчине.

Напомним, тело мужчины, зацепившееся за рыболовную снасть, нашли в Иже. Из воды его достали 24 сентября 2016 года. На теле погибшего, которым оказался 46-летний житель деревни Старый Чультем Завьяловского района, не было кистей рук.

Правоохранители разыскивали мужчину с 19 сентября. В убийстве заподозрили жителя Завьяловского района, который строил магазин, а пострадавший в это время работал у него на стройке. Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).