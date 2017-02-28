Ижевск. Удмуртия. В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в группу ПАО «Россети») прошли совместные штабные учения по взаимодействию штабов сетевой компании с главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации ЦФО и ПФО по обеспечению готовности к ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья. Цель учений - оценка эффективности взаимодействия штабов МРСК и главных управлений МЧС РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления в принятии решений, планировании действий сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

Согласно легенде, на реках Центрального и Приволжского федеральных округов началось половодье, и уровень воды по прогнозам должен превысить нормы весеннего максимума на 1,5 - 2 метра. В зоне подтопления оказались многочисленные объекты электросетевого комплекса во всех девяти регионах присутствия энергокомпании, что вызвало перебои в электроснабжении потребителей.

В Удмуртэнерго в ходе штабных учений отрабатывали навыки и действия при аварийных отключениях, вызванных разливом рек Лоза, Удугучинка и Чучка.

В ходе учений энергетики отработали навыки в решении следующих задач: сбор Штабов по системе оповещения, приведение филиалов и мобильных подразделений МРСК в повышенную готовность; оценка сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития; подготовка материальной части к выводу в район выполнения восстановительных работ, готовность применения резервных источников системы электроснабжения, организация и всестороннее обеспечение мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья, выработка решений об организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

Кроме того, участники учений в очередной раз отработали порядок передачи оперативной информации о технологических нарушениях между подразделениями МЧС России, оперативно-ситуационным центром и центрами управления сетями ПАО «МРСК Центра и Приволжья», выработке решений штабов МРСК по снижению возможного ущерба объектам электрохозяйства.

По итогам учений были отмечены оперативность и слаженность действий персонала компании. Совершенствование системы передачи оперативной информации и отработка координации действий позволят в реальной нештатной ситуации эффективнее отреагировать на любые вызовы стихии и восстановить электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки.

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