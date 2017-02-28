Москва. Для автолюбителей-новичков в России могут ввести испытательный срок. Как сообщают Известия, для водителей со стажем активисты тоже приготовили нововведение.

Союз автошкол России выступил с инициативами, касающимися введения дополнительных мер для подъема уровня безопасности дорожного движения. По данным организации, причиной 80% аварий становится непрофессионализм водителей.

Так, для выпускников автошкол общественники предлагают ввести временные водительские удостоверения. По их мнению, сделать это надо для того, чтобы через два года проверить «послужной список» новичков и решить, стоит ли выдать им настоящие права или отправить переучиваться.

Что касается водителей со стажем, Союз автошкол предлагает ввести обязательное наличие у них медицинских справок. Сейчас наличие документа требуется только при получении и замене водительского удостоверения.

Как сообщает издание, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что обязательное наличие медсправок и двухлетнее временное удостоверение – вредные меры, поскольку вся информация хранится в базе данных. Кроме того, нет оснований полагать, что именно начинающие водители чаще являются виновниками аварий.