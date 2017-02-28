США. Сотрудники Microsoft Research написали программу, которая позволяет водить текст на смартфоне движением глаз. Об этом сообщает Svopi.

Это изобретение призвано помочь в коммуникации людям с ограниченными возможностями. Камера смартфона фиксирует движение и задержку взгляда на определенной группе букв. Выбор нужной буквы и удаление производится морганием правого или левого глаза соответственно.

Smartphone-Based Eye Gesture Communication for People with Motor Disabilities

Разработчики утверждают, что благодаря новому методу набора текста, написание предложение занимает не более 1,5 минут.