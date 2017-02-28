Ижевск. Удмуртия. Серебряный призер паралимпийских игр в Сочи, следж-хоккеист Владимир Каманцев прокомментировал отстранение российской сборной от соревнований в Южной Корее в 2018 году. Своим мнением он поделился во время встречи с ижевчанами.

Он отметил, что теперь он будет больше времени уделять клубу «Удмуртия», в котором тренируется вместе с частью национальной следж-хоккейной дружиной. «Мы будем сейчас тренироваться и играть за свою республику. Всероссийский уровень ведь еще никуда не ушел», - рассказал Каманцев.

Спортсмен сообщил, что хотел бы вновь встретиться на льду с несколькими командами. «Обидно, я бы очень хотел опять с американцами встретиться и с канадцами. Но я стараюсь искать только лучшие стороны, что мы будем ближе с командой, ближе к семье», - пояснил вице-чемпион игр в Сочи.

Напомним, что на Паралимпиаде в Сочи в составе российской сборной по следж-хоккею выступали Владимир Каманцев, Евгений Петров, Руслан Тучин, Андрей Двинянинов, Алексей Лысов и Иван Кузнецов. В финале россияне уступили американцам со счетом 0:1.

Как сообщается в открытом письме в «Центр спортивной подготовки сборных команд России», опубликованном на сайте паралимпийского комитета страны, в августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации. Это автоматически привело к недопуску спортсменов к играм в Рио-де-Жанейро. Решение распространяется и на зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Автор: Сабина Аллакулова