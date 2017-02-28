Ижевск. Удмуртия. 25-летний житель Ижевска убил знакомого своей бывшей девушки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, мужчина 13 раз ударил его ножом, после чего еще избил потерпевшего.

Трагедия случилась в ночь с 22 на 23 февраля, в доме бывшей девушки подозреваемого. Пьяный злоумышленник поругался со знакомым подруги и вооружился двумя ножами. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте.

В отношение преступника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).