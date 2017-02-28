Москва. В загсах Татарстана и Белгородской области появились комнаты примирения для семей, желающих оформить развод. Об этом сообщает Газета.

Помещения созданы для того, чтобы пары в присутствии медиатора – специалиста по решению семейных конфликтов – пересмотрели свое решение. Как отмечают работники загсов, после посещения комнат примирения многие пары передумывают разводиться.

Как сообщает издание, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что в марте комнаты по примирению откроются в загсах Новгородской области. Если они покажут высокую эффективность в трех регионах страны, инициатива будет вынесена на федеральный уровень.