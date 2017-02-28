Осрблье. Биатлонист из Удмуртии Александр Мяконький завоевал «серебро» на первенстве мира среди юниоров в составе сборной России. Как сообщает Союз биатлонистов России, победителями эстафетной гонки стали норвежцы.

Помимо Мяконького в гонке прияли участие Илья Новопашин и Карим Халили.

Судьбу гонки решал последний огневой рубеж, на котором Халили получил два круга штрафа и уступил первое место победителю юношеской Олимпиады Сиверту Гутторму Баккену из Норвегии.

«Бронзовые медали достались спортсменам из Беларуси. Таким образом, российские юноши повторили свой прошлогодний результат на первенстве мира.