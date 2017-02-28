Пермский край. Кадеты Удмуртского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Старикова стали третьими на международном слете. Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, пять дней 37 команд жили в лесу, в армейских палатках.

В этом году хозяином слета «Равнение на Победу!» выступил Пермский кадетский корпус имени Героя России Кузьмина. В мероприятии приняли участие коллективы из 20 регионов России, а также Донецкой и Луганской областей, стран ближнего и дальнего зарубежья (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Китая).

Победителем слета стала команда пермского кадетского корпуса. Второе место поделили команды Минского областного кадетского училища и Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Третье место досталось сразу нескольким командам – Якутской кадетской школы-интерната, кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус» и Удмуртского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Старикова.

Победителей и призеров поздравили главный федеральный инспектор Игорь Цветков.

Кроме этого, в рамках слета состоялись встречи с интересными людьми – Героем Советского Союза Юрием Бабанским, Героем России Алексеем Артемьевым, доктором исторических наук, заместителем начальника Московского института пограничной службы ФСБ России Сергеем Бандуриным.