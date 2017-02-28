США. Канал C-SPAN опросил 91 историка США и составил рейтинг самых успешных глав государства. Результаты приводит Lenta.

Специалистов, изучающих биографии президентов США, попросили оценить лидеров по десяти критериям:

1. Административные навыки

2. Искусство публичных выступлений

3. Моральный авторитет

4. Взаимоотношения с Конгрессом

5. Умение сформулировать видение будущего и задать конкретные цели для его достижения

6. Умение действовать в кризисной ситуации

7. Успех работы в контексте времени

8. Способность управляться с экономикой

9. Стремление к установлению справедливого правосудия

10. Успешность внешней политики.

Так, последнюю – 12 – строчку в президентском рейтинге занял предыдущий президент Барак Обама. Он стал первым чернокожим президентом, сумел успешно вывести страну из кризиса 2008 года и взять под государственный контроль крупные банки. Ему принадлежат заслуги в области реформирования здравоохранения и легализации однополых браков. Несмотря на промахи Барака Обамы во внешней политике, его рейтинги в конце срока оказались внушительны – его поддержало 60% граждан США.

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11 место – Вудро Вильсон (1913-1921 годы). Создатель Федеральной резервной системы и Федеральной торговой комиссии США. При нем изменили систему начисления налогов и наделили женщин избирательным правом.

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10 место – Линдон Джонсон (1963-1969). Известен поддержкой создания «Великого общества» без бедности и расового деления. При нем в стране были созданы системы государственной страховки для бедных и пожилых людей, принят закон о гражданских правах, положивший конец дискриминации по половым, расовым и религиозным признакам.

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9 место – Рональд Рейган (1981-1989). При нем в США реализовали концепцию рейганомики, направленной на стимулирование предложения: снизили государственные расходы, налоги, уровень госрегулирования и денежную эмиссию, чтобы не дать инфляции разогнаться. Рональд Рейган боролся с нелегальной миграцией, наркоманией и преступностью.

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8 место – Джон Кеннеди (1961-1963). Первый президент-католик, первый президент, родившийся в XX веке, первый президент, научившийся использовать телевидение для общения с народом. Он получил широкую популярность не только в Америке, но и во всем мире. При Джоне Кеннеди американцы высадились на Луну, а федеральные бюджеты направились на социальные нужды.Card >

7 место – Томас Джефферсон (1801-1809). При третьем президенте США выкупили у Франции Луизиану, увеличили свою территорию в два раза и сократили госдолг на четверть.

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6 место – Гарри Трумэн (1945-1953). При Гарри Трумене Америка впервые использовала ядерное оружие – сброс ядерных боеголовок на японсие города Хиросима и Нагасаки. Он известен своей решительной политикой: на время его правления пришлись основание ООН и НАТО, реализация плана Маршалла по восстановлению разрушенной войной Европы и создание государства Израиль.

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5 место – Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961). Известен как победоносный генерал, командующий американскими силами при вторжении в оккупированную нацистами Европу. При нем США прекратили войну в Корее, начали строительство знаменитых хайвеев и вступили в космическую гонку с СССР.

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4 место – Теодор Рузвельт (1901-1909). Удостоен Нобелевской премии мира за помощь в заключении мира после русско-японской войны.

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3 место – Франклин Делано Рузвельт (1933-1945). Провел страну через Великую депрессию и Вторую мировую войну. Вместе с Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем в 1945 году в Ялте сформулировал систему послевоенного мира. При нем США вступили в атомную гонку и вплотную подошли к созданию ядерной бомбы.

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2 место – Джордж Вашингтон (1789-1797). Первый президент страны, один из лидеров войны за независимость. За годы правления он успел возглавить Конституционный конвент, принявший основной закон страны, поучаствовать в возведении столицы, подавить первое антигосударственное восстание и заложить основы системы государственного управления современных Соединенных Штатов.

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1 место – Авраам Линкольн (1861-1865). За годы своего правления он дал чернокожим рабам свободу, одержал победу в гражданской войне, сохранил единство страны и стал автором бессмертных речей и афоризмов, вдохновляющих политиков всего мира и по сей день.

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