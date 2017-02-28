Водитель фуры из Удмуртии пострадал от попадания снега и льда в лобовое стекло автомобиля

Ижевск. Удмуртия. Водитель фуры из Удмуртии пострадал от попадания снега и льда в лобовое стекло автомобиля. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на трассе Воткинск-Ижевск.

27 февраля на 42 км дороги снег со льдом сошли с крыши полуприцепа, в результате чего лобовое стекло большегруза «МАЗ» разбилось.

«В результате ДТП мужчина 1991 года рождения получил травмы», - уточнили в Госавтоинспекции.