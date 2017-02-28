Москва. Чиновников в России обязали ежегодно отчитываться о своем присутствии в социальных сетях. Об этом сообщают Известия.

Включать в отчет не придется выкладку объявлений в интернет-барахолках, переписку в мессенджерах и e-mail, общение на сайтах знакомств, если в аккаунте чиновника нет фотографии и реального имени.

Постановление Правительства России предполагает, что государственные служащие должны будут с 2017 года сообщать службе безопасности о личных страницах в социальных сетях и блогах, а также записях, которые позволяют идентифицировать их личность. В случае невыполнения требования чиновника могут уволить.