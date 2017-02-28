Ижевск. Удмуртия. Команды Высшей хоккейной лиги, в которой выступает «Ижсталь», со следующего сезона будут бороться за кубок имени Владимира Петрова. Об этом сообщает МатчТВ.

Прославленный хоккеист, чьим именем назвали кубок, скончался на 70 году жизни во вторник, 28 февраля.

«Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед», - сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Помимо побед на Играх-1972 года в Саппоро и Олимпиаде-1976 в Инсбруке, Петров девять раз становился чемпионом мира.

Спортсмен выступал за московский ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе армейского клуба форвард 11 раз выиграл чемпионат СССР.

После завершения карьеры в 1983 году был хоккейным функционером, находился на разных руководящих должностях в СКА, ЦСКА, московском «Спартаке». С 2013 года был президентом Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».

Отметим, что с 2008 года победителю серии плей-офф Высшей хоккейной лиги вручается Братина.