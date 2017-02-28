Киясово. Удмуртия. Депутат из Киясовского района предстанет перед судом за езду пьяным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Известно, что районный прокурор уже утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов муниципального образования «Ильдибаевское» четвертого созыва в мировой суд.

В ходе расследования правоохранители установили, что 21 января 2017 года мужчина ехал пьяным за рулем, причем ранее подвергался административному наказанию также за езду нетрезвым.

Народный избранник может отправиться за решетку на 2 года и лишиться права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью.