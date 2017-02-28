Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Еще в 2007 году в Сарапульскую городскую больницу доставили 45-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями, который через два дня скончался. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), в рамках которого работа по раскрытию особо тяжкого преступления не прекращалась до настоящего времени.

Проведение оперативно-розыскных, следственных и технических мероприятий принесло положительный результаты. Злоумышленников в итоге установили.

По данным следствия, вечером накануне случившегося трое несовершеннолетних около теплотрассы на перекрестке улиц Комсомольская и Декабристов в Сарапуле употребляли алкоголь.

К подросткам обратился проходивший мимо незнакомый мужчина, который сделал им замечание. После этого между ними возникла ссора и двое из молодых людей избили мужчину, в результате чего он позднее скончался.

Один из участников избиения, которому в настоящее время 25 лет, трудится на одном из промышленных предприятий Сарапула. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК России. Уголовное дело в отношении него с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

«Второй участник избиения, на тот момент 13-летний, не подлежит привлечению к уголовной ответственности в связи с не достижением возраста ее наступления», - уточнили в СКР.