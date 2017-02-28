Ижевск. Удмуртия. В верховном суде Удмуртской Республики прошло очередное заседание по делу об убийстве 4-летнего глазовчанина Артура Жукова. Обвиняемая - соседка семьи мальчика, выступила с последним словом.

«Я этого преступления не совершала. Ребёнка я не убивала, я лишь нашла труп его», - сказала женщина.

По ее мнению, настоящий убийца все еще находится на свободе, и может совершить подобное преступление.

«Вину я не признаю» - произнесла она, поклявшись, что не убивала мальчика.

Напомним, дело рассматривает суд присяжных, которым предстоит вынести вердикт.

Трагедия произошла почти два года назад. 21 апреля 2015 года Артур Жуков гулял недалеко от дома по улице Пионерской, где он жил вместе с бабушкой. Вскоре пожилая женщина заметила, что внука поблизости нет. Она обратилась в полицию. Искали мальчика 10 дней. Стражи порядка обследовали район, где проживает семья, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Артура искали в колодцах, следователи были уверены: ребенка похитили, он жив. К поискам привлекли добровольцев. Тело ребенка обнаружили 2 мая во дворе соседнего дома. Помог правоохранителям экстрасенс.

«Он нам, находясь в Москве, сказал, где находится тело и по сути дела не ошибся совершенно», - отметил глава Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Владимир Никешкин. После проведенных экспертиз стало известно: мальчика убили. На его теле обнаружили колотые и резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело, за информацию об убийце была назначена награда в 1 млн рублей.



Владимир Никешкин назвал убийство малыша «мистическим», но пообещал раскрыть преступление: «Какая-то мистическая тут ситуация, не знаю даже какой результат у нас будет, но группа там работает. Мы набрали порядка 15 томов, работа проводится колоссальная, экспертиза проводится, все равно мы добьем этот вопрос, все равно выясним, что там было». На поиски предполагаемого убийцы ушло больше полугода. Следователи допросили более 700 свидетелей, назначили 180 различных экспертиз. Именно благодаря результатам одной из них удалось выйти на след злоумышленницы. По обвинению в преступлении задержали 49-летнюю местную жительницу – соседку семьи Артура.



Как позже рассказал журналистам Владимир Никешкин, мальчик бросил в женщину камешком, за что она сделал ему замечание, но он слушаться не стал. После этого соседка напала на Артура. В октябре материалы уголовного дела передали в суд. Подозреваемой в убийстве ребенка грозит 20 лет тюрьмы.

Позже обвиняемая призналась в совершенном убийстве и сообщила, что сделала это на почве «личных неприязненных отношений», а 7 декабря 2016 года заявила, что оклеветала себя.

Автор: Анна Акбаева.