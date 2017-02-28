Осрблье. Биатлонист из Удмуртии завоевал «золото» на юниорском чемпионате мира. Никита Лобастов в составе сборной России выиграл эстафетную гонку.

После первого огневого рубежа национальная команда располагалась на 5 месте, проигрывая лидерам сборной Казахстана 44,2 секунды. После второй стрельбы россияне вышли в лидеры, опережая ближайшим преследователям украинцам 38,8. В итоге на финише сборная России оказалась единоличным лидером, убежав от норвежцев на минуту и 17,4 секунды.

В общей сложности российское три использовало 7 дополнительных патронов. Меньше только у финнов.

Напомним, что накануне золото в составе сборной завоевала Кристина Егорова, а Александр Мяконький, также в эстафетной гонке, выиграл серебряную медаль.