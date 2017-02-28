Чингизово. Башкирия. Ребенок из башкирской деревни Чингизово погиб под снежной лавиной во время катания с горок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что 27 февраля группа детей пошла кататься на ледянках с горы Алсын-бай, которая располагается примерно в 600 метрах от деревни. Они поднялись на гору более 30 метров высотой, не оборудованную для детских игр, и съехали вниз. Их катание вызвало сход лавины. Двоих мальчишек откинуло в сторону, а третьего завалило снегом.

Прибывшие на место родственники откопали ребенка, его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти мальчика. Предварительно, причиной смерти стал перелом свода основания черепа.