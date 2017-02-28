Пекин. Китай. Власти Китая изучают возможность введения финансового стимулирования рождаемости. Об этом пишет Rambler News Service.

Пекин рассматривает введение материальных выплат для того, чтобы побудить семьи к рождению второго ребенка.

Об этом на Комиссии по вопросам здоровья нации и планирования семьи объявил вице-министр Ван Пэйань. Смягчение политики «одна семья – один ребенок» в 2015 году привело в 2016 году к росту рождаемости на 1,3 млн. Как отмечают эксперты, это крупнейший рост за 20 лет.

«Это полностью соответствует ожиданиям, но барьеры по-прежнему существуют, и с ними нужно что-то делать. Иметь второго ребенка – право каждой китайской семьи, однако помехой стала (финансовая) доступность», приводит издание слова Вана Пэйаня.

«Одна семья – один ребенок» - демографическая политика Китая, законодательно закрепленная в 1970-х годах. Ее ввели, когда стало понятно, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. К началу 2000-х среднее количество детей рожденных одной женщиной в течение жизни в КНР, снизилось с 5,8 до 1,8.

До 2016 года китайцам разрешали иметь не больше одного ребенка на семью (исключение составляли многоплодные беременности). По сообщениям правозащитников, к нарушителям иногда применялись принудительные аборты и стерилизация. Штраф за рождение второго ребёнка составлял от 4 до 8 средних годовых доходов.

Сейчас власти КНР решили повысить уровень рождаемости, ради этого они даже готовы ввести подобие российского «маткапитала».