Барселона. Испания. Архитектор Рикардо Бофилл реконструировал цементный завод XIX века в Барселоне. На то, чтобы из производственного помещения сделать роскошный особняк, мужчине потребовалось 45 лет, сообщает Lenta.

Рикардо Бофилл известен как автор проектов аэропорта и здания Национального театра Каталонии в Барселоне, жилищных комплексов «Александрия», «Новоорловский» и «Смольный проспект» в Санкт-Петербурге, а также шоу-пространства «Ленинград Центр».

Архитектор нашел и купил здание завода в 1973 году и до настоящего момента работал над его переделкой вместе с бригадой строителей.

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«У меня создается впечатление, будто я живу в собственной вселенной, которая защищает меня от внешнего мира и будничной жизни», приводит издание слова Рикардо Бофилла.

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Каждая комната здания создана по уникальному проекту и выполняет определенную функцию. Архитектор демонтировал некоторые помещения завода и засадил территорию плющом, эвкалиптом и оливковыми деревьями.

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