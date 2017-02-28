Москва. Смартфон, предназначенный для российских чиновников и муниципальных служащих, начнут продавать уже в апреле. По сообщению VistaNews, его цена будет от 10 до 15 тыс. рублей.

Смартфон Inoi R7 от российской компании «Иной» представили в рамках выставки MWC-2017 в Барселоне. Гаджет будет работать на отечественной ОС Sailfish RUS, которую разработали на основе финской Sailfish.

Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 210, 2 Гб и 16 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно, а также батареей на 2 500 мАч. Кроме того, смартфон получит 8-мегапиксельную и 5-мегапиксельную основную и фронтальную камеры, а также поддержку двух SIM-карт и возможность работать с ГЛОНАСС. Издание пишет о вероятности того, что первыми смартфон получат сотрудники «Почты России».