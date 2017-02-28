Москва. Композитор и продюсер Максим Фадеев ждет извинений от актрисы Настасьи Самбурской. Об этом сообщает life.ru.

На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Максим Фадеев высказался, что в номинации «Прорыв года» он будет голосовать за Ольгу Бузову, а не за Настасью Самбурскую, поскольку первая – «искренняя». В ответ на это оппонентка обвинила продюсера в мести и публично назвала его «гнилым человеком».

Ой, развели тут демагогию, Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на Евровидение, Самбурскую! Да мы обе хреново поем, я хоть и в живую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз. А тут ещё Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья. Там нужны тяжелые тренировки, через день, а мне пока запретили физические нагрузки и я это объяснила. Мелочная месть с вашей стороны, Максим. Нас вообще сравнивать не надо. Мы работаем на разную аудиторию. Вот вам ещё повод помусолить, посплетничать. А то я смотрю скучно живётся кому-то. Если меня и выдвинут на прорыв года на равне с Ольгой, я с удовольствием сниму свою кандидатуру с участия в пользу Ольги Бузовой. А себе возьму "Нарыв года" потому что я многим в шоу-Бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе. Я вам ничего не должна, как и вы мне. Давайте просто работать. Можно ни с кем не дружить, Главное ни с кем не ссориться.

«Продюсерский центр Максима Фадеева обращается к Настасье Самбурской с предложением публично извиниться за публичные же оскорбления Максима Фадеева и других представителей команды, опубликованные вчера, а также за ложь и срыв съёмок. Официальных извинений мы ждём в течение трёх дней. И в случае их отсутствия вынуждены будем опубликовать все неприятные подробности нашего неудавшегося сотрудничества от первого лица», - цитирует агентство представителя пресс-центра продюсера.