Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии снизилась на 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 20 по 26 февраля в регионе ОРВИ заболели чуть больше 10 тыс человек, что на 27 процентов меньше эпидпорога.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей зарегистрировали на территории двух районов - Завьяловского и Камбарского.

Всего за прошедшую неделю выявили 50 случаев гриппа, что ниже уровня предыдущей недели почти в 2 раза.

«Грипп регистрируется в Камбарском, Кезском, Киясовском, Красногорском, Селтинском, Юкаменском, Як-Бодьинском районах и в Ижевске, Глазове, а также Можге», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.