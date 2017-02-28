Берлин. Германия. Ученые из Германии добились больших результатов в области трансплантации человеческой кожи с помощью пауков-золотопрядов. Об этом сообщает VistaNews.

Искусственная кожа для трансплантации людям была очень непрочной и часто разрушалась во время работы хирургов. Для создания более эластичной кожи немецкие ученые использовали в качестве основы кожи паутину.

После нескольких исследований, ученые смогли вырастить искусственную кожу на основе паутины пауков. Такая кожа получила повышенную прочност, успешно прижилась после трансплантации и значительно упростила операцию.