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Помощницу Дональда Трампа высмеяли в соцсетях из-за странной позы на диване в Овальном кабинете

Келлиэнн Конуэй «с ногами» залезла на диван, чтобы снять происходящее в кабинете президента США на свой мобильный.

Помощницу Дональда Трампа высмеяли в соцсетях из-за странной позы на диване в Овальном кабинете
Фото:twitter.com@FionaAdorno
культура, США, Дональд Трамп


18:46

Вашингтон. США. Помощницу президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй высмеяли в социальных сетях из-за неподобающей позы на диване в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет L!fe.ru.

Во время встречи главы государства с лидерами афроамериканской студенческой общины девушка снимала на камеру мобильного происходящее, поджав под себя колени.

AFP news agency on Twitter

Многие интернет-пользователи посчитали поведение Келлиэнн Конуэй неуважительным и развязным, а позу совершенно неподобающей для официального лица. Некоторые – подошли к вопросу с юмором и предложили приобрести для Белого дома специальные антивандальные пластиковые чехлы.

Terrell J. Starr on Twitter

Впрочем, некоторые пользователи заметили, что мебель в Белом доме пережила и не такое обращение.

Terrell J. Starr on Twitter

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Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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