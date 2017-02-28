Вашингтон. США. Помощницу президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй высмеяли в социальных сетях из-за неподобающей позы на диване в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет L!fe.ru.

Во время встречи главы государства с лидерами афроамериканской студенческой общины девушка снимала на камеру мобильного происходящее, поджав под себя колени.

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Многие интернет-пользователи посчитали поведение Келлиэнн Конуэй неуважительным и развязным, а позу совершенно неподобающей для официального лица. Некоторые – подошли к вопросу с юмором и предложили приобрести для Белого дома специальные антивандальные пластиковые чехлы.

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Впрочем, некоторые пользователи заметили, что мебель в Белом доме пережила и не такое обращение.

Terrell J. Starr on Twitter