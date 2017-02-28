Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска лишился денег из-за подозрительного смс. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, с карты 44-летнего мужчины пропало 6,5 тыс. рублей.

Как удалось выяснить полицейским, ижевчанин получил смс-сообщение с текстом: «добрый день, обмен рассматриваете, вот фото». Нажав на ссылку в послании, мужчина запустил процесс скачивания файла.

«После чего на мобильный телефон поступило сообщение о списании денежных средств на два неизвестных ему номера мобильных телефонов. К банковской карте ижевчанина подключена услуга «мобильный банк» с привязкой к номеру его мобильного телефона», - отмечают правоохранители.

Уже известно, что номера мобильных телефонов, на которые были списаны денежные средства с банковской карты ижевчанина, зарегистрированы в Московской и Ростовской областях.

Стражи порядка начали доследственную проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники силового ведомства напомнили жителям о том, что на телефоны нужно устанавливать антивирусную программу, а подозрительные смс лучше игнорировать.