Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии снизилась на 40%. Также на территории региона зарегистрировали 50 случаев гриппа. Это почти в 2 раза ниже уровня прошлой недели. Болезнь выявили в 7 районах и трех городах. Об этой и других новостях в традиционном видеообзоре от «Сусанина».

Удмуртия в минуту 28 февраля 2017 года

Биатлонные драгоценности:

Биатлонист из Удмуртии завоевал «золото» на юниорском чемпионате мира. Никита Лобастов в составе сборной России выиграл эстафетную гонку. Также накануне Кристина Егорова завоевала «золото» в эстафете, а Александр Мяконький – «серебро» в этом же виде гонок.

Пьяный избранник:

Депутат из Киясовского района может отправиться в тюрьму на 2 года за езду пьяным. Полицейские не в первый раз поймали народного избранника выпившим за рулем. Уголовное дело уже направили в суд.

Судебное заседание:

В верховном суде Удмуртии прошло очередное заседание по делу об убийстве 4-летнего глазовчанина Артура Жукова. Обвиняемая выступила с последним словом. По ее словам, она не совершала преступления.

Снег на голову:

Власти Ижевска прокомментировали случаи с падающим на головы горожан снегом. По словам начальника управления ЖКХ, такие происшествия возникают рядом с частными домами.

Кубок Петрова:

Клубы ВХЛ, в том числе и Ижсталь, со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова. Прославленный хоккеист, чьим именем назвали кубок, скончался на 70 году жизни.