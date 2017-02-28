Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 32-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республики, её признали виновной в «причинении смерти по неосторожности».

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года ижевчанка родила дома ребенка.

«Об этом женщина никому не сообщила, никаких мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья новорожденного не приняла. Спустя непродолжительное время она положила малыша в коробку из-под обуви и вынесла к мусорным мульдам», - отмечается в сообщении.

В тот же день младенца нашли правоохранители. Малыш еще подавал признаки жизни. Однако в больнице, куда доставили ребенка, он скончался от переохлаждения. Стоит отметить, что температура воздуха на тот момент составляла +16 градусов Цельсия.

Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам исправительных работ.