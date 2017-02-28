Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии отказал республиканскому управлению Федеральной антимонопольной службы в иске к ОАО «Ижавиа» и Министерству имущественных отношений региона о разделении авиакомпании на два юридических лица. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.

«В иске отказать полностью», - говорится в сообщении республиканского арбитража.

25 августа прошлого года Удмуртское УФАС подало иск в Арбитражный суд о разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Его приняли 30 августа. Разделение компании на два юрлица должно было завершиться до 1 октября 2013 года.

Ранее власти республики сообщали, что было несколько причин для разделения «Ижавиа» на два юридических лица. Во-первых, в случае если бы авиаперевозчик прекратил свое существование, Ижевск по-прежнему смог бы принимать воздушные суда. Во-вторых, разделение балансов было необходимо для понимания, какое из направлений больше нуждается в субсидировании.

Однако, 29 мая 2014 года на пресс-конференции на тот момент исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Соловьев сообщил, что власти региона приостановили процесс разделения.

Позднее, 26 июля 2016 года, комиссия УФАС по Удмуртии признала, что «Ижавиа» нарушала закон о конкуренции, создав препятствия для работы в аэропорту Ижевска других перевозчиков.

Разбирательства по делу начались после жалобы «Саравиа» на действия ижевской авиакомпании. Кроме того, руководитель антимонопольной службы региона Михаил Маренников рассказал, что ведомство намерено в суде добиваться разделения ОАО «Ижавиа».