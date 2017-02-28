Иерусалим. Израиль. Исследователи Еврейского университета Иерусалима, что между наружностью и именем человека есть прямая взаимосвязь. Об этом сообщает МИР24.

По их мнению, лицо человека по имени Боб должно быть более круглым, нежели Тима. На основании такого стереотипа ученые провели простой тест: фотографии человека они подписали четырьмя именами и попросили подопытных угадать его настоящее имя.

Результат превзошел ожидания: участники эксперимента из разных национальных групп дали правильные ответы в 40% случаев. Но процент угадывания значительно снижался, когда участникам фотографии и имена людей другой национальности.

Тогда исследователи создали своеобразную базу культурных стереотипов, касающихся связи между особенностями лица человека и его именем. Ученые «вживили» эту базу роботу, который в ходе такого же опыта смог дать 64% правильных ответов.

Теперь перед учеными стоит следующая задача: объяснить, почему все-таки человеческие лица отвечают расхожим представлениям об их носителях. Исследователи из Иерусалима предположили, что в процессе жизни люди неосознанно подстраиваются под такие представления.