Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
Житель Ижевска лишился денег из-за подозрительного смс

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Лицо «подстраивается» под имя человека

Незнакомцы могут угадать имя соотечественника в 40% случаев.

Лицо «подстраивается» под имя человека
Фото:mail.ru
исследования, ученые


19:13

Иерусалим. Израиль. Исследователи Еврейского университета Иерусалима, что между наружностью и именем человека есть прямая взаимосвязь. Об этом сообщает МИР24.

По их мнению, лицо человека по имени Боб должно быть более круглым, нежели Тима. На основании такого стереотипа ученые провели простой тест: фотографии человека они подписали четырьмя именами и попросили подопытных угадать его настоящее имя.

Результат превзошел ожидания: участники эксперимента из разных национальных групп дали правильные ответы в 40% случаев. Но процент угадывания значительно снижался, когда участникам фотографии и имена людей другой национальности.

Тогда исследователи создали своеобразную базу культурных стереотипов, касающихся связи между особенностями лица человека и его именем. Ученые «вживили» эту базу роботу, который в ходе такого же опыта смог дать 64% правильных ответов.

Теперь перед учеными стоит следующая задача: объяснить, почему все-таки человеческие лица отвечают расхожим представлениям об их носителях. Исследователи из Иерусалима предположили, что в процессе жизни люди неосознанно подстраиваются под такие представления. 

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Герои России и Советского Союза рассказали кадетам Удмуртии о своих военных подвигах

28.02.2017 20:56 В республиканском парламенте прошел урок мужества под названием «Есть такая профессия – Родину защищать». >>

Депутаты Госдумы от Удмуртии Загребин и Исаев обсудили насущные проблемы с жителями Воткинска

28.02.2017 19:52 Граждане, пришедшие на встречу, затронули вопросы практически всех сфер жизни общества. >>

Пьяные мужчины в Северной Осетии вызвали «скорую» сбитому ими же котенку

28.02.2017 19:36 Животное убежало, а мужчин оштрафовали за ложный вызов. >>

Лицо «подстраивается» под имя человека

28.02.2017 19:13 Незнакомцы могут угадать имя соотечественника в 40% случаев. >>

Помощницу Дональда Трампа высмеяли в соцсетях из-за странной позы на диване в Овальном кабинете

28.02.2017 18:46 Келлиэнн Конуэй «с ногами» залезла на диван, чтобы снять происходящее в кабинете президента США на свой мобильный. >>

Удмуртия в минуту: дело Артура Жукова и падающий с крыш снег

28.02.2017 18:30 Видеообзор самых важных событий минувшего дня. >>

Арбитраж Удмуртии отказал ФАСу в иске о разделении «Ижавиа» на два юридических лица

28.02.2017 18:08 Республиканское управление антимонопольной службы обратилось в суд в августе прошлого года. >>

Выкинувшая младенца в мусорку жительница Ижевска отправится на исправительные работы

28.02.2017 18:00 Женщина положила ребенка в коробку от обуви и вынесла к мульде. >>

Германские ученые научили пуков-золотопрядов выращивать искусственную кожу для тансплантации

28.02.2017 17:48 Кожа, выращенная на основе паутины этих насекомых, становится более эластичной и прочной. >>

Максим Фадеев надеется на извинения Настасьи Самбурской в течение трех дней

28.02.2017 17:38 Героиня сериала «Интерны» публично назвала продюсера «гнилым человеком». >>

Житель Ижевска лишился денег из-за подозрительного смс

28.02.2017 17:12 В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. >>

Испанский архитектор 45 лет переделывал цементный завод XIX века в замок

28.02.2017 16:46 Старинное производственное помещение превратилось в шикарный особняк. >>

Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии снизилась на 40%

28.02.2017 16:41 Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. >>

Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей

28.02.2017 16:36 Inoi R7 разработали специально для госслужащих. >>

Биатлонист из Удмуртии завоевал «золото» на юниорском чемпионате мира

28.02.2017 15:50 Никита Лобастов в составе сборной России выиграл эстафетную гонку. >>

Власти КНР хотят ввести материальное поощрение для роста рождаемости

28.02.2017 15:41 Они рассматривают финансовое стимулирование семей на рождение второго ребенка. >>

Ребенок в Башкирии скончался под снежной лавиной, катаясь с горы

28.02.2017 15:37 Причиной смерти, предварительно, стал перелом основания свода черепа. >>

Обвиняемая в убийстве глазовчанина Артура Жукова выступила с последним словом

28.02.2017 15:20 Женщина заявила, что настоящий преступник все ещё на свободе. >>

В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности

28.02.2017 14:58 Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. >>

Трехдверную «Ниву» начали продавать в Китае за 1,1 млн рублей

28.02.2017 14:39 Цена внедорожника в России в два раза ниже. >>

Депутат из Киясовского района может отправиться в тюрьму на 2 года за езду пьяным

28.02.2017 14:25 Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. >>

700-летние гробницы нашли в Китае

28.02.2017 14:06 Раскопка представляет огромную историческую ценность. >>

Хоккеисты «Ижстали» со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова

28.02.2017 13:50 Прославленный хоккеист, чьим именем назвали кубок, скончался на 70 году жизни во вторник, 28 февраля. >>

Чиновников в России обязали отчитываться об аккаунтах в соцсетях и блогах

28.02.2017 13:42 За отказ госслужащих могут уволить. >>

Водитель фуры из Удмуртии пострадал от попадания снега и льда в лобовое стекло автомобиля

28.02.2017 13:25 Случай произошел на трассе Воткинск-Ижевск. >>

Кадеты из Удмуртии стали третьими на международном слете

28.02.2017 12:58 Пять дней 37 команд со всей страны жили в лесу, в армейских палатках. >>

Американские историки назвали самых успешных президентов страны

28.02.2017 12:52 Барак Обама занял 12 место. >>

Биатлонист из Удмуртии Александр Мяконький завоевал «серебро» на первенстве мира среди юниоров

28.02.2017 12:35 Победителями соревнований стали норвежцы. >>

Комнаты примирения для желающих развестись открылись в загсах Татарстана и Белгородской области

28.02.2017 12:34 Если они покажут эффективность, инициативу вынесут на федеральный уровень. >>

Житель Ижевска с двумя ножами набросился на нового ухажера своей подруги

28.02.2017 12:11 Трагедия произошла накануне Дня защитника Отечества. >>

Следж-хоккеист из Удмуртии Владимир Каманцев об отстранении сборной: я бы хотел сыграть с американцами и канадцами

28.02.2017 11:50 Серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи прокомментировал решение о дисквалификации российской сборной от игр в Южной... >>

Программу для ввода текста движением глаз изобрели в Microsoft

28.02.2017 11:43 Удаление и выбор нужной буквы осуществляется морганием правого или левого глаза. >>

Новоиспеченным автолюбителям могут выдавать временные права

28.02.2017 11:35 А водителей со стажем могут обязать иметь при себе медицинскую справку. >>

В 2016 году объем экспорта Удмуртии снизился на четверть

28.02.2017 11:26 Среди 14 регионов Поволжья Удмуртия стала 9 по этому показателю. >>

Энергетики «Удмуртэнерго» приняли участие в штабных учениях по обеспечению надежного электроснабжения в период весеннего паводка

28.02.2017 11:14 Их цель – оценить эффективность взаимодействия штабов МРСК и главных управлений МЧС России. >>

Родственники Артура Жукова из Глазова принесли на суд фотографии его тела после убийства

28.02.2017 10:56 Фото и видео съемку заседания суд запретил. >>

На Сицилии проснулся вулкан Этна

28.02.2017 10:43 Это самый большой действующий вулкан в Европе. >>

Зимние сельские спортивные игры в Удмуртии прошли при поддержке «Ростелекома»

28.02.2017 10:35 Всего в Республиканских зимних сельских спортивных играх приняли участие около 900 спортсменов, представляющих 25 районо... >>

Житель Ставрополья из мести к коммунальщикам сломал электроподстанцию

28.02.2017 10:18 Без электричества из-за него остались два поселка. >>

Отрубивший кисти рук и выбросивший тело мужчины в Иж житель Завьяловского района получил 8 лет тюрьмы

28.02.2017 10:14 Преступление произошло осенью 2016 года. >>

Защита сенатора Попельнюхова, получившего 7 лет тюрьмы за хищение более 1 млрд рублей, обжалует приговор

28.02.2017 09:54 Экс-сенатора от Белгородской области осудили за присвоение средств при строительстве завода по производству автоматов Ка... >>

Власти Ижевска: снег падает на голову горожанам с крыш частных домов

28.02.2017 09:34 Кроме того, не все управляющие компании справляются со скопившимися на крышах сугробами. >>

Министром торговли США стал 79-летний миллиардер

28.02.2017 09:28 Уилбур Росс заработал свое состояние на скупке компаний-банкротов и оптимизации их бизнеса. >>

Биатлонистка из Удмуртии Кристина Егорова в составе сборной выиграла эстафету на первенстве мира

28.02.2017 09:15 Национальная команда России опередила норвежек на 18,3 секунды. >>

Видео с места аварии с участием Николая Караченцова появилось в Сети

28.02.2017 09:03 Артист попал в ДТП спустя ровно 12 лет после аварии, в результате которой чуть не погиб. >>
 



.прописали
Виктор Чулков Виктор Чулков
экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
27.02.2017 Юрий Михайлович Лотман
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
20.02.2017 Пуд золота и фунт лиха
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности
14:58
В Сарапуле раскрыли тяжкое преступление 10-летней давности
Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. >>


Хоккеисты «Ижстали» со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова
13:50
Хоккеисты «Ижстали» со следующего сезона будут бороться за трофей имени Владимира Петрова
Прославленный хоккеист, чьим именем назвали кубок,... >>


Родственники Артура Жукова из Глазова принесли на суд фотографии его тела после убийства
10:56
Родственники Артура Жукова из Глазова принесли на суд фотографии его тела после убийства
Фото и видео съемку заседания суд запретил. >>


Знаки Удмуртии: «закалка» семян и лай лисиц
07:30
Знаки Удмуртии: «закалка» семян и лай лисиц
Народные приметы на вторник, 28 февраля. >>


Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
27.02.2017 17:34
Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
Правоохранители предполагают, что вместе со снегом... >>


Новым ректором Ижевского технического университета выбрали Валерия Грахова
27.02.2017 17:17
Новым ректором Ижевского технического университета выбрали Валерия Грахова
Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля. >>


Появилось видео с места смертельной аварии в Якшур-Бодьинском районе
27.02.2017 14:34
Появилось видео с места смертельной аварии в Якшур-Бодьинском районе
В результате столкновения иномарки с грузовиком погибли два человека. >>


Знаки Удмуртии: утаптывание огорода и вещие сны
27.02.2017 07:30
Знаки Удмуртии: утаптывание огорода и вещие сны
Народные приметы на понедельник, 27 февраля. >>


Финал конкурса «Мисс Ижевск» прошел в столице Удмуртии
26.02.2017 18:57
Финал конкурса «Мисс Ижевск» прошел в столице Удмуртии
В состязании красоток победила Дарья Каримова. >>




Популярное


Популярное
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
20.02.2017 19:56
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
Мужчина хочет обратиться в посольство Китая, КНДР или Иран. ВИДЕО. >>


Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
22.02.2017 12:32
Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
Известного певца потрясла сумма сбора на праздник в «обычной московской школе». >>


Лечившаяся на дому школьница в Липецкой области умерла от простуды
22.02.2017 17:39
Лечившаяся на дому школьница в Липецкой области умерла от простуды
Ее посещал участковый врач. >>


8-летнюю девочку в Новгороде убило током от заряжающегося телефона
21.02.2017 10:11
8-летнюю девочку в Новгороде убило током от заряжающегося телефона
Следственный комитет начал проверку. >>


Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
27.02.2017 16:36
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
Мартинесы получили 150 тыс. рублей «подъемных» и неожиданно для всех покинули Новосибирск. >>


27 авто столкнулись на Минском шоссе в Москве
23.02.2017 19:00
27 авто столкнулись на Минском шоссе в Москве
Видео аварии появилось в Сети. >>


Владелец «ГАЗели» в Новосибирске незаконно переоборудовал ее в машину «скорой помощи»
22.02.2017 18:40
Владелец «ГАЗели» в Новосибирске незаконно переоборудовал ее в машину «скорой помощи»
Он приклеил полоски и цифры «03», а также поставил проблесковые... >>


Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
24.02.2017 16:48
Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
В отделе полиции, куда его доставили вместе со сворованной вещью, бомж рассказал, что просто хотел приодеться.... >>


Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
25.02.2017 19:01
Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
К лету 2017 года информационная система сможет оперативно передавать в страховую компанию... >>


8-летний мальчик в Новосибирске полчаса сидел по грудь в ледяной воде в канализационном колодце
22.02.2017 16:48
8-летний мальчик в Новосибирске полчаса сидел по грудь в ледяной воде в канализационном колодце
Ребенок провалился в незакрытый люк. >>




Популярное
Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
23.02.2017 19:00
Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
Видео: спортсмен еле стоял на лыжах, постоянно падал и сломал палку. >>


Сериал «Шерлок» могут закрыть
25.02.2017 19:00
Сериал «Шерлок» могут закрыть
Проблемы связаны с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. ... >>


Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
25.02.2017 10:40
Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
Суд сократил срок с 33 лет до 12 лет и 10 месяцев. >>


Ученые обнаружили внеземную материю в пустыне Ирана
22.02.2017 17:49
Ученые обнаружили внеземную материю в пустыне Ирана
Обломкам метеоритов может быть более 4 млрд лет. >>


57 обезьян усыпили в зоопарке Японии из-за чужеродных генов
22.02.2017 15:28
57 обезьян усыпили в зоопарке Японии из-за чужеродных генов
В местном буддистском храме провели по ним поминальную службу. >>


Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
24.02.2017 11:33
Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
Акции прошли в нескольких городах Америки, а также... >>


Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров
23.02.2017 10:01
Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров
Указ позволял им самим выбирать, какую туалетную комнату посещать. >>


Президент Азербайджана назначил первым вице-президетом свою супругу
21.02.2017 16:36
Президент Азербайджана назначил первым вице-президетом свою супругу
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. >>


Отважная официантка в Австралии вытащила из заведения варана за хвост.
21.02.2017 17:27
Отважная официантка в Австралии вытащила из заведения варана за хвост.
Девушка не испугалась огромного ящера и вступила с ним в схватку за территорию. >>




Обсуждаемое
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
16:36
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
Inoi R7 разработали специально для госслужащих....>
1 комментарий
Обвиняемая в убийстве глазовчанина Артура Жукова выступила с последним словом
15:20
Обвиняемая в убийстве глазовчанина Артура Жукова выступила с последним словом
Женщина заявила, что настоящий преступник...>
1 комментарий
Новости Удмуртии 2.0: рейтинг самых популярных автомобилей и спасение символа Ижевска
07:07
Новости Удмуртии 2.0: рейтинг самых популярных автомобилей и спасение символа Ижевска
Обзор самых интересных новостей,...>
1 комментарий
Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
27.02.2017 17:34
Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
Правоохранители предполагают,...>
2 комментария
Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
27.02.2017 18:49
Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
Приютам для бездомных животных досталось почти 2 тонны блинов. >
1 комментарий
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
27.02.2017 18:26
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
Суд квалифицировал смертельную аварию, которую устроили стритрейсеры, как убийство....>
1 комментарий
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
27.02.2017 16:36
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
Мартинесы получили 150 тыс. рублей «подъемных» и неожиданно для всех...>
6 комментариев
80 млрд рублей инвестиций привлекла Удмуртия в 2016 году
27.02.2017 15:13
80 млрд рублей инвестиций привлекла Удмуртия в 2016 году
В рейтинге состояния инвестклимата регион поднялся с 43 на 29 место. >
1 комментарий
Более 1,3 млрд рублей кредитов планирует взять Ижевск весной 2017 года
27.02.2017 13:33
Более 1,3 млрд рублей кредитов планирует взять Ижевск весной 2017 года
Электронные аукционы пройдут 16 марта. >
1 комментарий
Почти 600 кг «санкционки» обнаружили в Ижевске
27.02.2017 11:33
Почти 600 кг «санкционки» обнаружили в Ижевске
Со склада изъяли польские яблоки и груши. >
2 комментария
Удмуртия стала третьей в ПФО по объему продажи пива и алкоголя
27.02.2017 09:32
Удмуртия стала третьей в ПФО по объему продажи пива и алкоголя
Самым популярным напитком стала водка. >
1 комментарий
Четыре «Автоурагана» установят в Воткинском районе в 2017 году
26.02.2017 17:31
Четыре «Автоурагана» установят в Воткинском районе в 2017 году
Комплексы видеофиксации появятся...>
1 комментарий

Обсуждаемое

Юнусов Фарид
20.02.2017 09:00:00
Юнусов Фарид
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
Пуд золота и фунт лиха
1 комментарий

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Выставка-продажа картин «Весна 2017»
Выставки
Выставка-продажа картин «Весна 2017»