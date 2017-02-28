Северная Осетия. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вызвали «скорую» для котенка. Об этом пишет издание ЮГА.

Поздно вечером 27 февраля в экстренную службу поступил вызов. Звонивший сообщил об аварии с пострадавшими. Врачи «скорой помощи», приехав на указанное место, обнаружили двух пьяных мужчин. Они просили оказать медицинскую помощь сбитому ими котенку.

Звонивших доставили в полицию, где их оштрафовали на 1 тыс. рублей каждого за ложный вызов.

По информации издания, котенок не получил серьезных травм и позже сбежал с места ДТП.