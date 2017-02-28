Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственной думы России от Удмуртии Алексей Загребин и Андрей Исаев провели рабочую встречу с жителями Воткинска. Насущные проблемы, с которыми чаще всего встречаются горожане, обсудили во вторник, 28 февраля.

Среди них остро встал вопрос об очистке Воткинского пруда, как единственного источника воды в городе. Как говорят местные жители, в водоеме много сине-зеленых водорослей.

По словам Андрея Исаева, депутаты постараются добиться того, чтобы пруд включили в федеральную программу «Чистая вода», что позволит привлечь на его чистку федеральные средства. Он также уточнил, что для этого необходима проектно-сметная документация.

«Стоимость проектно-сметной документации 17 млн рублей. Ее должен оплачивать регион. Республика пока не находит эти 17 млн для того, чтобы оплатить проектно-сметную документацию, но мы будем решать этот вопрос обязательно», - сказал Исаев.

Также горожане поинтересовались у народных избранников, сколько денег получит Воткинск по партийному проекту «Единой России» «Наш двор». Алексей Загребин уточнил, что сумма, по предварительным данным, составит порядка 10 млн рублей.

«Ориентировочно 10 млн рублей по проекту парки и скверы в Воткинск. Это только начало, программа рассчитана на три года», - уточнил Загребин.

Кроме того, жители Воткинска интересовали вопросы, существует ли в России положительный пример передачи муниципального предприятия в концессию, строительства детских садов, издания новых книг. Все проблемы Алексей Загребин и Андрей Исаев взяли под личный контроль и пообещали помочь с их разрешением.

Подводя итоги встречи, депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин сказал, что встреча с избирателями, это всегда прямой разговор, к которому народные избранники готовы.

«Как мы и обещали нашим избирателям, депутатская команда, избранная от Удмуртии, работает слаженно и по разным направлениям. Имея такого лидера как Андрей Константинович Исаев, нам работать легче, потому что каждый из нас, работая совместно, ведет еще и свое направление», - сказал Загребин.

Он также подчеркнул, что несмотря на небольшой срок, результаты работы видны уже сейчас, и выделил несколько проблем, которые обсудили на встрече.

«Это и поддержка филиалов, которые есть в Воткинске, это филиалы Удмуртского государственного университета, и технического университета, потому что для моногородов, а Воткинск является моногородом, очень важно хранить развитую инфраструктуру, в том числе и систему подготовки кадров высшей квалификации. Потому что и для завода, и для социальной сферы, очень важно получить своего местного специалиста», - подытожит депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин.