Ижевск. Удмуртия. Кадеты Удмуртии познакомились с Героями России и Советского Союза, а также с первым замом руководителя парламентской фракции «Единая России», членом президиума генсовета партии Андреем Исаевым на уроке мужества в республиканском Госсовете. Мероприятие под названием «Есть такая профессия – Родину защищать» состоялось в Ижевске в пятый раз.

Почетными гостями, приехавшими во вторник, 28 февраля, в Ижевск стали вице-президент Российской Ассоциации Героев, Герой Российской Федерации Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, уроженец удмуртского села Кильмезь Валерий Попков. С собой они привезли поздравление председателя думского комитета по обороне, Героя России Владимира Шаманова.

Офицеры рассказали курсантам колледжа гражданской и муниципальной службы, а также студентам и педагогам сарапульского педагогического колледжа о том, за что они получили свои награды и какие подвиги совершили.

В свою очередь участник российского организационного комитета «Победа», депутат Госдумы России Андрей Исаев рассказал молодым кадетам о современной политической обстановке в мире и объяснил сдерживающую роль России в современных планетарных конфликтах.

«Это и встреча поколений и очень серьезный, содержательный разговор о судьбах России, о роли защитников Отечества. Вспоминали погибших, говорили о подвигах тех, кто, слава богу, выжил, сейчас живет с нами, работает, занимается воспитанием молодежи. Мне кажется, что для пришедших сюда ребят было, во-первых, интересно, во-вторых очень полезно и это, как раз, на мой взгляд пример такой эффективной патриотической работы, когда подходят к организации подобного рода мероприятий не формально, а с душой», - сказал Исаев.

К участникам урока мужества обратился и секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. Он пожелал удачи кадетам и рассказал, что в 80-ые годы прошлого столетия, когда его призвали, служба в армии считалась модной среди молодежи.