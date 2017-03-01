Ижевск. Удмуртия. В народе считается, что работать и делать домашние дела 1 марта нельзя. Как пишет Astromeridian, по традиции полагалось в этот день радоваться и молиться богам.

Люди старались провести время весело, не обременяя себя заботами. Тем более что впереди был сезон полевых работ – успели бы еще нахлопотаться. Считалось, что с 1 марта природа начинает оправляться от зимних холодов

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на Маремьяну-кикимору. В народе последнюю описывали по-разному, говорив о том, что это то ли уродливая старуха, то ли девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая. Считали, что Маремьяна – жена домового и хозяйка дома, которую можно было увидеть, например, в курятнике или бане.

Славяне приписывали ей негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы. Говорили: «Теплый мартовский день обманчив», «Марток – надевай семь порток».

1 марта проводились всевозможные гуляния. Предки считали 1 марта началом года, а потому, старались в этот день прославить бога плодородия - Ярилу. Даже после принятия христианства эта традиция частично сохранилась.

Согласно преданию, в этот день, 1 марта, повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому, было положено молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.

Народные приметы на 1 марта:

1. Усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

2. Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

3. Вороны 1 марта каркают громко – скоро похолодает.

4. Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.

5. Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.

6. Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными.

7. Если слышен плач кикиморы, либо она показалась на глаза хозяевам – жди беды.

8. Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще продержатся какое-то время.

9. Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.

10. Зяблик кричит громко – идут холода.

11. Рыбалка в этот день будет удачной. Считается, что 1 марта хорошо клюет лещ и плотва.

12. Густой туман 1 марта – лето ненастным будет.

13. Паводок – будет нашествие грызунов и насекомых в летний период.