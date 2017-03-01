Ижевск. Удмуртия. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии создало комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с подрядными организациями она разработала план подготовки дорог и искусственных сооружений к паводкам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комплекс работ по подготовке автомобильных дорог к прохождению талых вод выполняется ежегодно. В плановом порядке ведется уборка сугробов с обочин и кюветов. Кураторами Миндортранса ежедневно производится осмотр труб и мостов, в том числе находящихся в собственности муниципальных образований, которые создают угрозу для безопасного проезда или являются аварийными. Стартовали работы по открытию труб и водопропускных сооружений для организации беспрепятственного пропуска паводковых вод», - сказала заместитель министра транспорта Удмуртии Юлия Башкова.

Также в республике организовали круглосуточное дежурство работников подрядных организаций. Они будут контролировать ситуацию на потенциально опасных искусственных сооружениях

С началом ледохода, в апреле, чтобы избежать заторов и разрушений мостов, поисково-спасательная служба Главного управления МЧС по Удмуртии взорвет лед на реках Пызеп (у деревни Большой Олып, мост на автодороге (Кез-Старая Гыя-Медьма)-Дырпа), Чепца на автодороге Полом–Поломское.

Кроме того, на случай ЧС в регионе заготавливают инвентарь – лодки, веревки, багры, инертные материалы, и создали рабочие и механизированные группы, состоящие из 215 единиц техники.

«Некоторые опасения вызывает ситуация в муниципальных образованиях. Речь идет не только о северных районах, традиционно попадающих в зоны подтопления – Балезинском, Глазовском и других, но и о столице республики. В предстоящий период дорожным службам Ижевска необходимо значительно активизировать работу по вывозу снега из города, так как иначе после такой снежной зимы разрушения покрытий будет не избежать», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, весной 2016 года в Балезино объявили режим ЧС из-за ситуации с паводком. Подтопило 120 домов, в четырех вода поднялась выше уровня пола. На место прибыли спасатели Волжского спасцентра МЧС России и корреспондент информагентства «Сусанин».

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