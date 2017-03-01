Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году ввели 650 тыс. квадратных метров жилья. Это на 0,2% больше показателей прошлого года, сообщил журналистам во вторник, 28 февраля, министр строительства, архитектуры и жилищной политики региона Иван Новиков.

«Небольшая цифра, но она в плюс. Я считаю, это главный показатель того, как сейчас работает отрасль», - сказал Новиков.

Из всего объема введенного жилья, более половины – 51% ввели в Ижевске. 55% из них – многоквартирные дома.

«В расчете на 1 тыс. жителей ввод составил 429,7 тыс. квадратных метров. Мы на фоне своих соседей занимаем 11 место в ПФО из 14 регионов», - уточнил министр строительства Удмуртии.