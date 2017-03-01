Ижевск. Удмуртия. Доброе, весеннее, утро, на дворе среда, 1 марта. Чтобы утро было не только теплым, но и интересным, мы сделали обзор материалов, которые предлагают своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики.

Корреспонденты информагентства Udm-info рассказали своим читателям о том, что футбольный клуб «Зенит-Ижевск» продолжает подготовку к третьему кругу чемпионата России по футболу.

Сейчас команда проводит тренировки в ижевском манеже, однако уже вскоре отправится на сбор в Турцию.

Как рассказал изданию наставник коллектива из столицы Удмуртии Игорь Меньщиков, в Турции «зенитовцы» намерены провести минимум четыре контрольных матча.

«12 марта улетаем на сбор в Турцию до 4 апреля. На сегодняшний день запланировано провести четыре матча. Соперники – новотроицкая «Носта», челнинский «Камаз», курский «Авангард» и петербургское «Динамо». Кроме того, недавно я общался с главным тренером «Оренбурга», моим товарищем Робертом Евдокимовым, они тоже, возможно, прилетят в Турцию, когда будет перерыв на матчи сборных. Может быть, и с ними сыграем», - рассказал Игорь Меньщиков.

Читатели ижевской «Комсомолки» узнали, что в Удмуртии появится закон, который поддержит обманутых дольщиков. Его будет разрабатывать Минстрой Удмуртии и депутаты Госсовета. Документ представят на ближайшей сессии регионального парламента. Суть закона в том, что новый застройщик сможет достроить долгострой обанкротившейся фирмы, а взамен получит земельный участок для возведение своего дома без конкурса.

«Инвестор просто так достроить объект не сможет, у него нет выгоды. Но завершение строительства дома с получением преференций по получению земельных участков может сработать», - пояснил министр строительства, архитектуры и жилищной политики региона Иван Новиков.

Однако у будущего закона есть один минус. Земли, которая бы имела высокую привлекательность для застройщиков, почти не осталось в Ижевске. Как отметил Новиков, этот механизм может сработать для домов, которые физически существуют, есть застройщик, они еще не ушли с молотка, они в процедуре банкротства.

Портал Izhlife написал о том, что в Ижевске утвердили окончательный список кандидатур на пост ректора УдГУ. В него вошли три кандидата. Еще троих «отсеяла» комиссия Минобрнауки России.

«Комиссия решила согласовать кандидатуры Васильевой Галины Николаевны (кандидат экономических наук, доцент, директор многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ), Меньшикова Игоря Викторовича (доктор биологических наук, профессор, проректор по науке и инновациям УдГУ) и Мерзляковой Галины Витальевны (доктор исторических наук, профессор, ректор УдГУ) для участия в избрании на должность ректора», - сообщила пресс-служба высшего учебного заведения.

«За бортом» выборов остались Владимир Байметов, Игорь Боткин и Николай Леонов.

ГТРК «Удмуртия» сообщила рассказала своим читателям о штрафах, которые выписали в Ижевске за неочищенные крыши домов.

Эта цифра составила почти миллион рублей.

«В Ижевске около 3,5 тыс. многоквартирных домов, из них около 40% имеют скатную кровлю, которая в зимний период требует особого внимания, поскольку её необходимо регулярно очищать от снега из-за опасности схода снежных навесов, – прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Чернышев. – По фактам схода снега с крыш многоквартирных домов надзорные органы проводят соответствующие проверки с целью возбуждения административных или уголовных дел».

Как отметили в администрации города, предписания о нарушениях выдали: ООО «Городская управляющая компания», ООО «Служба единого заказчика», ООО «Народное», АНО «Домоуправа ТСЖ», ООО «Комфорт».

«За прошедшую неделю в республике произошло множество ЧП, в которых пострадали люди из-за обвалов снега с крыш домов», - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

В свою очередь Glazovportal поведал своим читателям занимательную историю о грабителе, который пошел «на дело» со сковородой и ножницами.

По информации интернет-издания, 36-летний ранее судимый ижевчанин после сдачи лома и получения денег, схватил сковороду и ножницы, угрожая которыми похитил у приемщика 12 тысяч рублей.

Преступника удалось задержать по горячим следам. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

В обзоре использованы материалы: udm-info.ru, izh.kp.ru, izhlife.ru, udmtv.ru, glazovportal.net.