Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» в третьем матче серии 1/8 финала Высшей хоккейной лиги обыграли «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Встреча закончилась со счетом 3:2.

В первом периоде «сталевары» забросили две безответные шайбы в ворота противника. Отличились Кирилл Князев и Денис Полюдов.

В начале второй двадцатиминутки Полюдов оформил дубль, однако за 2 минуты до перерыва «торпедовец» Константин Романов сократил разницу в счете.

В заключительном игровом отрезке гости отыграли еще одну шайбу, которую в ворота Романа Смирягина броском с синей линии отправил Александр Шин. Несмотря на мощный натиск «Торпедо» в третьем периоде, «сталевары» смогли выстоять и одержали первую победу в серии.

Ижсталь - Торпедо (голы и моменты, третий матч серии)

«Нам хватило трех шайб для того чтобы выиграть. В третьем периоде соперник нас просто задавил. Отшвырялись, как смогли. Это объективная картина и тут нечего добавить», - приводит слова главного тренера «Ижстали» клубная пресс-служба.

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Счет в серии, которая длится до 4 побед, 2:1 в пользу «Торпедо». Следующая игра состоится в среду,1 марта, в ледовом дворце «Ижсталь». Начало игры в 18:30 по-местному времени.