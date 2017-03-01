Ижевск. Удмуртия. Средний уровень газификации в Удмуртии составил 68,5%. Как сообщил журналистам министр строительства региона Иван Новиков, в сельской местности этот показатель находится на уровне 47%.

В городах республики – более 82%.

«За год газифицировано более 8 тыс. домовладений. На газификацию в этом году в бюджете мы запланировали 300 млн рублей. Объемы 2017 года должны быть еще больше», - сказал Новиков.

Он также уточнил, что в Удмуртии по итогам 2016 года сдали более 280 км сетей газификации.

«Что касается в целом уровня газификации республики, то у нас по расчетной схеме газификации республики должно быть построено 17,8 тыс. км газопроводов, на сегодняшний день она реализована на 62%», - подытожил министр строительства республики Иван Новиков.