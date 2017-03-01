Брюссель. Бельгия. Евросоюз неофициально ввел безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в результате неофициального соглашения, заключенного (Евро)парламентом и переговорщиками Совета во вторник (28 февраля, - прим.ред.)», - говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

В документе отмечено, что украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут приезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или по семейным делам, когда необходимые юридические акты вступят в силу.

Теперь эти договоренности должен одобрить Комитет Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламент в целом. После этого решение официально утвердит Совет ЕС. Безвизовый режим для Украины начнет действовать через 20 дней после того, как соглашение опубликуют в «Официальном журнале» ЕС.

Напомним, в конце марта граждане Грузии также получат право на краткосрочный въезд в страны Евросоюза по заграничным паспортам.