Москва. Сотрудники Росгвардии получат жилье от государства. Об этом сообщают Известия.

В 2018 году вступят в силу поправки в закон «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации». Они гарантируют предоставление жилых «квадратов» сотрудникам Росгвардии.

В новое ведомство, кроме военных, вошли сотрудники полиции – ОМОН и СОБР – и вневедомственной охраны, которые не могли рассчитывать на получение жилья от государства. Согласно обновленному законодательству, с 2018 года они смогут воспользоваться жилищными субсидиями и накопительно-ипотечной системой, которые сейчас доступны только военным.