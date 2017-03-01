Ижевск. Удмуртия. Аттестационная комиссия Минобрнауки России утвердила окончательный список претендентов на пост ректора Удмуртского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

Накануне, 28 февраля, в адрес ученого совета университета поступили выписки из протокола заседания аттестационной комиссии о согласовании кандидатур для участия в предстоящих выборах.

«Решения комиссии состоялись после изучения представленных документов и материалов, а также заслушивания и обсуждения выступлений кандидатов», - отмечается в сообщении.

В итоге на управляющую должность будут претендовать действующий ректор УдГУ Галина Мерзлякова; кандидат экономических наук, доцент, директор многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ Галина Васильева; доктор биологических наук, профессор, проректор по науке и инновациям УдГУ Игорь Меньщиков.

Минобрнауки своим решением исключил из списка кандидатов Владимира Байметова, Игоря Боткина и Николая Леонова.